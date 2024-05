Lampedusa -sbarcati 438 migranti 24 ore

(Di domenica 5 maggio 2024) 12.48 Ripresi gli sbarchi di. Con 4 approdi nella notte sono arrivate 166 persone, che sommate ai 272 giunti ieri con 8 imbarcazioni porta il totale a 438 persone sbarcate in 24 ore. Nell'hotspot di contrada Caos,struttura di primissima accoglienza dell'isola, ora ci sono 240 ospiti, dopo che 200sono state già trasferite. Per duecento di loro, la Prefettura ha predisposto il trasferimento con il traghetto di linea Sansovino per Porto Empedocle.

