Atletica | Jacobs con tre staffette azzurre qualificati alle Olimpiadi di Parigi

AGI - Tre staffette italiane su cinque hanno centrato la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella prima giornata delle World Relays, il Campionato mondiale dedicato alle staffette che si sta svolgendo a Nassau alle Bahamas. Hanno ottenuto la carta olimpica la 4x100 maschile, la 4x400

Marcell jacobs: "Abbiamo dimostrato la nostra forza" - Le parole del doppio campione olimpico dopo aver conquistato il pass per Parigi insieme ai compagni della staffetta.

jacobs alza l'asticella alle World Relays: "Cambi in sicurezza, in finale prenderemo più rischi" - Un ottimo Marcell jacobs ha trascinato l'Italia della staffetta 4x100 alla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, nelle quali proveranno a