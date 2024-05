Cinzia Leone | Ho un aneurisma congenito dell’arteria basilare - il peggiore che ci possa essere Mi hanno operato in uno stato di morte apparente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) L’attriceè stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e ha raccontato del malore capitatole trenta anni fa, grazie al quale ha scoperto di avere unall’arteria. “Adesso va meglio”, ha detto l’attrice comica dopo aver visto le immagini del servizio sulla sua vita mandato in onda dalla conduttrice. Tutto è iniziato nel 1991: “L’mi ha cambiato la vita. Ero alla prima del film ‘Donne con le gonne’, ma io volevo rimanere a casa perché avevo mal di testa, è stata mia madre a convincermi ad andarci. Lei mi ha salvato la vita: io ci sono andata e sono viva per questo, perché se fossi rimasta a casa non se ne sarebbe accorto nessuno. Francesco mi ha portato con la sua macchina all’ospedale senza aspettare l’ambulanza. Lì mi ...