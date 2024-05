Investita e uccisa da un' auto pirata Aveva 21 anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 5 maggio 2024) AGI - Due incidenti gravissimi nella notte a Napoli. Il bilancio è drammatico. Una ragazza di 21morta, una altra gravissima. L'incidente mortale è avvenuto in via Cattolica questa mattina alle 6,30 circa. Quattro amiche erano uscite dal locale Riva di via Cattolica al termine di una serata ed erano salite sulla loro, una Fiat Panda, per tornare a casa. Dopo pochi metri la proprietaria del veicolo chiede alla conducente di fermarsi, sempre sulla Via Cattolica, perché valuta di essere in condizioni migliori per condurre la macchina. Si fermano e la proprietaria del veicolo scende dal sedile posteriore per mettersi alla guida, non fa in tempo a risalire inche vieneda un veicolo che sopraggiungeva. I testimoni indicano probabilmente un Suv di grossa cilindrata. L'...