Mauro Carminati muore a Edimburgo a 32 anni per un’infezione | era appena arrivato per una vacanza

Stezzano . Si trovava in Scozia in vacanza, per la precisione a Edimburgo, quando è stato colpito da un’infezione che lo ha portato alla morte nel giro di pochi giorni. Stezzano piange Mauro Carminati , scomparso a 32 anni nel pomeriggio di venerdì (3 maggio). Cresciuto a Stezzano , aveva conseguito ... Continua a leggere>>

