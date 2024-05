Guerra - ultime notizie Ucrain - Ft | La Russia prepara atti di sabotaggio in Europa Tregua a Ga -a, negoziati in bilico

(Di domenica 5 maggio 2024) Le trattative al Cairo per unaa Gaza e il rilascio degli ostaggi restano ancora ine nulla è dato per scontato, dopo che Hamas ha gelato i colloqui. Un alto funzionario di Hamas ha infsottolineato che il gruppo “non accetterà in nessuna circostanza” unaa Gaza che non includa esplicitamente la fine completa dell’offensiva sulla Striscia

accordo imminente, accordo fatto, anzi no. Resta sospesa nell’iperuranio la svolta che il mondo chiede, la tregua a Gaza con la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, il ritorno a casa degli sfollati, l’arrivo degli aiuti e la fine, almeno per qualche settimana, ... Continua a leggere>>

Baby Gang primo in classifica direttamente dal carcere: il rapper supera Taylor Swift - Pochi giorni prima dell'uscita dell'album Baby Gang è stato arrestato per violazione dei domiciliari e così non ha potuto vedere, ai domiciliari, il ... Continua a leggere>>

Perché i negoziati per il rilascio degli ostaggi in cambio di una tregua a Gaza sono di nuovo in bilico - Il principale punto di dissenso tra le parti è che Hamas non si accontenta di una tregua temporanea ma pretende "una esplicita" fine della guerra ... Continua a leggere>>

Cosa c’è scritto e chi ha firmato l’appello per la pace ai candidati Ue - Acli, Agesci, Azione cattolica, Comunione e liberazione, Sant'Egidio, Mcl, Movimento per l'unità, Rns e Aidu firmano un documento, un appello per la pace inviato ai candidati per l'Ue ... Continua a leggere>>