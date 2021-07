Allerta nelle Filippine dopo eruzione del vulcano Taal (Di giovedì 1 luglio 2021) L'agenzia sismologica filippina ha chiesto oggi l'evacuazione di migliaia di persone vicino a un vulcano a sud di Manila, dopo che un'eruzione ha rilasciato vapore e frammenti di roccia a centinaia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) L'agenzia sismologica filippina ha chiesto oggi l'evacuazione di migliaia di persone vicino a una sud di Manila,che un'ha rilasciato vapore e frammenti di roccia a centinaia di ...

Advertising

GiaPettinelli : Allerta nelle Filippine dopo eruzione del vulcano Taal - torinoggi : A San Mauro allerta falsi addetti Smat, si presentano nelle abitazioni per controlli a domicilio - News_24it : Nuovo record delle temperature. Caldo africano in Italia e nella provincia di Latina È allerta caldo africano sull'… - occhio_notizie : ?? Il caldo non concede nessuna tregua. Nelle prossime ore temperature fino a 46°. Allerta #meteo in 14 città ital… - nicolo_gael : Allerta #humidex con disagio forte secondo i bollettini di #arpa #Lombardia oggi nelle provincie di Cremona e Manto… -