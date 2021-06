Britney Spears, “durante X Factor assumeva qualcosa. Era seduta lì fisicamente, ma non era lì mentalmente” (Di venerdì 25 giugno 2021) Britney Spears durante X-Factor “assumeva qualcosa”. Ne è convinta Trevi Moran, oggi idolo pop da milioni di fan. Moran ha infatti condiviso pubblicamente una riflessione su Twitter che riguarda la Spears. Era il 2012 e l’allora sconosciuta tredicenne californiana presentò una versione buffa di Sexy and I know it facendo andare in visibilio pubblico e giudici, tra questi anche la Spears. “Per quanto ne so, Britney ad X Factor sembrava forzata da qualcuno, sembrava stanca tutto il tempo. E probabilmente aveva cosa dire ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021)X-”. Ne è convinta Trevi Moran, oggi idolo pop da milioni di fan. Moran ha infatti condiviso pubblicamente una riflessione su Twitter che riguarda la. Era il 2012 e l’allora sconosciuta tredicenne californiana presentò una versione buffa di Sexy and I know it facendo andare in visibilio pubblico e giudici, tra questi anche la. “Per quanto ne so,ad Xsembrava forzata da qualcuno, sembrava stanca tutto il tempo. E probabilmente aveva cosa dire ai ...

