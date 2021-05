Luca Madonia: chi è, età, Battiato, moglie, figli (Di martedì 18 maggio 2021) Luca Madonia è un cantautore e chitarrista italiano di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lui oggi, martedì 18 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone per ricordare il grande Franco Battiato, che si è spento oggi nella sua casa. Luca Madonia: chi è? Luca Madonia nasce a Catania il 4 giugno 1957, ha quasi 64 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. La musica è sempre stata parte importantissima della sua vita e se ne è appassionato sin da piccolo. Già sul finire degli anni Settanta Luca Madonia si dedica insieme al fratello Gabriele a fare musica e nel 1982 inizia l’avventura con il gruppo dei Denovo, ma il loro sodalizio artistico ... Leggi su puglia24news (Di martedì 18 maggio 2021)è un cantautore e chitarrista italiano di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lui oggi, martedì 18 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone per ricordare il grande Franco, che si è spento oggi nella sua casa.: chi è?nasce a Catania il 4 giugno 1957, ha quasi 64 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. La musica è sempre stata parte importantissima della sua vita e se ne è appassionato sin da piccolo. Già sul finire degli anni Settantasi dedica insieme al fratello Gabriele a fare musica e nel 1982 inizia l’avventura con il gruppo dei Denovo, ma il loro sodalizio artistico ...

