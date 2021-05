Liguria in zona bianca dal 7 giugno. Toti: "Celebreremo la ripartenza tanto attesa" (Di martedì 18 maggio 2021) Il governatore ligure: orgogliosi di essere l’avanguardia, anche se il governo poteva osare di più. L’incidenza dell’infezione è scesa al valore soglia di 50 casi ogni 100 mila abitanti Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 18 maggio 2021) Il governatore ligure: orgogliosi di essere l’avanguardia, anche se il governo poteva osare di più. L’incidenza dell’infezione è scesa al valore soglia di 50 casi ogni 100 mila abitanti

