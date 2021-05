Fiorentina | Commisso | «Questo club non fallirà mai Voglio tenere Vlahovic»

(Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente dellaRoccoè tornato sulla questionee sulle finanze delviola Rocco, presidente della, ha parlato dal cantiere dove si sta costruendo il Viola Park. MODELLO MANCINI – «Ieri sera ho mandato un messaggio al c.t. dopo il rinnovo. Suo figlio lavora qui con noi. Mi sono congratulato con lui, tiferò sempre per l’Italia. Sarebbe un bel modello cui ispirarsi, ma nella vita non faccio promesse che non posso man: l’unica cosa che assicuro è che lanonmai. Abbiamo una situazione finanziaria ottima, seppure i soldi li abbiamo spesi e persi. Quando faccio i calcoli è perché li ho semplificati. Quando qui avremo finito saremo a più di 300 milioni messi ...

Sulle sue tracce non ci sarebbe solo la: la concorrenza non manca, dalla Juventus a ... magari già da lunedì prossimo, i primi annunci del presidente Rocco. O anche i segnali ...Il nome in pole è sempre quello di Gattuso , che il presidentee il direttore sportivo ... Ma su Gattuso ora c'è anche la Lazio , che probabilmente si separerà da Inzaghi e latiene ...Quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic? A parlarne anche oggi è stato Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a margine dell'inizio dei lavori per la costruzione del Viola Park. Ecco le sue dichi ...Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato a parlare dal cantiere per la costruzione del Viola Park ...