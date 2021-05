Cooperativa Rinnovamento | 64 lavoratori da 5 mesi senza stipendi | presidio davanti alla Prefettura

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 maggio 2021) Cinquedinon pagati, con le mensilità mancanti destinate ad aumentare: accade ai 64dellaSocialeOnlus di Romano di Lombardia, che si trova in una grave situazione finanziaria dopo essere stata coinvolta lo scorso anno nell’inchiesta per indebita gestione dei fondi per l’accoglienza dei migranti. Quattro ex dirigenti della coop hanno già patteggiato una condanna. “Malgrado la Procura di Bergamo abbia notificato l’avviso di chiusura delle indagini nell’ambito di quell’inchiesta e malgrado nel giugno del 2020 si sia insediato un nuovo Consiglio di Amministrazione dopo le ovvie dimissioni dei precedenti vertici, l’erogazione dei fondi statali per finanziare il servizio di accoglienza dei migranti in appalto non è più stata riattivata. Non arrivano fondi ...