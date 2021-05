Agenzia internazionale energia: “Per salvare il pianeta azzerare da subito qualsiasi investimento in petrolio, gas e carbone” (Di martedì 18 maggio 2021) La buona notizia è che il traguardo sembra essere ancora raggiungibile. La cattiva è che serve un’azione immediata, vigorosa e costosa. E’ il messaggio di fondo contenuto nel lungo e dettagliato rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) “Net zero by 2050”, dedicato alla transizione verso una generazione di energia sostenibile, che dovrebbe portare il pianeta ad azzerare le emissioni nette di Co2 entro il 2050. E’ l’unico modo per contenere entro gli 1,5 gradi l’aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli pre industriali. Il rapporto indica 400 tappe fondamentali per raggiungere l’obiettivo. Tra queste la necessità di abbandonare già da ora qualsiasi investimento in combustibili fossili (petrolio e gas) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) La buona notizia è che il traguardo sembra essere ancora raggiungibile. La cattiva è che serve un’azione immediata, vigorosa e costosa. E’ il messaggio di fondo contenuto nel lungo e dettagliato rapporto dell’dell’(Iea) “Net zero by 2050”, dedicato alla transizione verso una generazione disostenibile, che dovrebbe portare iladle emissioni nette di Co2 entro il 2050. E’ l’unico modo per contenere entro gli 1,5 gradi l’aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli pre industriali. Il rapporto indica 400 tappe fondamentali per raggiungere l’obiettivo. Tra queste la necessità di abbandonare già da orain combustibili fossili (e gas) ...

