Sharon Stone E Tommaso Zorzi, Il Mistero Dei Like Sotto Al Video Dell’influencer (Di lunedì 17 maggio 2021) Ha suscitato il clamore e l’attenzione dei fan del noto opinionista dell’Isola dei Famosi, cosa è successo. Sharon Stone e Tommaso Zorzi (Screenshot Instagram)L’attrice che ha fatto impazzire il mondo in Basic Instinct torna a far parlare di se. In questa occasione si tratta di una notizia legata alla sfera dei social, diversamente da come si poteva ipotizzare dopo l’ospitata in televisione a Che tempo che fa, il noto programma Rai condotto da Fabio Fazio. La Stone nelle scorse ore è apparsa alla vetta dei trend topic di Twitter a seguito del clamore scatenato dall’alto numero di post tra i fan di Zorzi, impazziti dopo aver notato un Like sospetto della diva hollywoodiana al noto ex gieffino. Il post di Tommaso Zorzi e il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Ha suscitato il clamore e l’attenzione dei fan del noto opinionista dell’Isola dei Famosi, cosa è successo.(Screenshot Instagram)L’attrice che ha fatto impazzire il mondo in Basic Instinct torna a far parlare di se. In questa occasione si tratta di una notizia legata alla sfera dei social, diversamente da come si poteva ipotizzare dopo l’ospitata in televisione a Che tempo che fa, il noto programma Rai condotto da Fabio Fazio. Lanelle scorse ore è apparsa alla vetta dei trend topic di Twitter a seguito del clamore scatenato dall’alto numero di post tra i fan di, impazziti dopo aver notato unsospetto della diva hollywoodiana al noto ex gieffino. Il post die il ...

Advertising

chetempochefa : “Le donne più belle, sono quelle piene di vita ed esperienza” Domenica Sharon Stone vi aspetta a #CTCF da… - FunweekMag : @smimi55504746 @Metanoia__4 @Florentina915 Sí sí il trucco stava nel seguire Sharon... Abbiamo modificato l'articolo - mmmi_it : RT @euroregionenews: Il 19 maggio nella Basilica di Aquileia l'evento del Vaticano “Una salute per tutti”, in collaborazione con l'assoc… - euroregionenews : Il 19 maggio nella Basilica di Aquileia l'evento del Vaticano “Una salute per tutti”, in collaborazione con l'as… - ienablinski : RT @LaVillana11: Reflusso? Acidità di stomaco? C'è l'erba. Insonnia? C'è l'erba. Dolori addominali e crampi mestruali? C'è l'erba. Hangover… -