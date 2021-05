(Di lunedì 17 maggio 2021) "Oggi è la giornata mondiale contro l'. Un pensiero va a chi vive in queglidove l'omosessualità è considerata un reato, a volte punita con la pena di morte. Come in Arabia Saudita, ...

TgLa7 : #Omofobia, #Meloni: #Ue condanni Stati dove #omosessualità è reato - giornaleradiofm : Approfondimenti: Omofobia: Meloni, Ue condanni Stati che puniscono gay: (ANSA) - ROMA, 17 MAG - 'Oggi è la giornata… - ClaudioMeazza : RT @ImolaOggi: Omofobia, Meloni: la Ue condanni gli Stati dove l'omosessualità è reato, come Arabia Saudita, Qatar e altri Paesi musulmani… - delfinottero : RT @ImolaOggi: Omofobia, Meloni: la Ue condanni gli Stati dove l'omosessualità è reato, come Arabia Saudita, Qatar e altri Paesi musulmani… - StefaniaVaselli : RT @TgLa7: #Omofobia, #Meloni: #Ue condanni Stati dove #omosessualità è reato -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Meloni

Agenzia ANSA

"Oggi è la giornata mondiale contro l'. Un pensiero va a chi vive in quegli Stati dove l'omosessualità è considerata un reato, a ... Giorgia. .Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, non ha invece speso parole direttamente a proposito del ddl Zan, ma su Facebook ha parlato della giornata mondiale contro l', sostenendo come il ..."Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia. Un pensiero va a chi vive in quegli Stati dove l'omosessualità è considerata un reato, a volte punita con la pena di morte. Come in Arabia Saudita, Qata ..."Oggi è la giornata mondiale contro l’omofobia. Un pensiero va a chi vive in quegli Stati dove l’omosessualità è considerata un reato, a volte punita con la pena di morte.