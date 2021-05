La strana storia del vaccino «made in Italy» stoppato dallo Spallanzani

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilin», sviluppato nel centro di ricerca di Castel Romano con la collaborazione dell’istituto «» di Roma si è ufficialmente fermato l’11 maggio. In quella data, la Corte dei Conti ha negato il via libera al finanziamento di quasi cinquanta milioni di euro destinati a Reithera per portare avanti lo sviluppo del. In realtà, i problemi delReithera non sono scoppiati all’improvviso con lo stop della Corte, di cui non sono ancora note le motivazioni. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.