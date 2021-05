Giulia Stabile “Sangiovanni è Stato Il Primo..” La Confessione Lascia A Bocca Aperta (Di lunedì 17 maggio 2021) Amici 20 è finito con la vittoria di Giulia Stabile all’ultimo respiro su Sangiovanni: ma tra i due c’è molto di più di quello che sembra. Giulia e Sangiovanni (screenshot instagram)Nella scuola di Amici anche quest’anno sono sbocciati talenti ma anche amori. Non è affatto strafo, considerando l’età e la sensibilità dei partecipanti. Tra le tante storie vere o presunte che hanno animato i mesi scorsi, però, ce n’é una che è volata…dritta in finale. Si tratta di quella tra la ballerina Giulia Stabile ed il cantante Sangiovanni. I due infatti hanno iniziato una storia romantica e dolcissima che è stata seguita dai follower in ogni suo passaggio, commentata addirittura con l’hashtag “SanGiulia”. Giulia ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Amici 20 è finito con la vittoria diall’ultimo respiro su: ma tra i due c’è molto di più di quello che sembra.(screenshot instagram)Nella scuola di Amici anche quest’anno sono sbocciati talenti ma anche amori. Non è affatto strafo, considerando l’età e la sensibilità dei partecipanti. Tra le tante storie vere o presunte che hanno animato i mesi scorsi, però, ce n’é una che è volata…dritta in finale. Si tratta di quella tra la ballerinaed il cantante. I due infatti hanno iniziato una storia romantica e dolcissima che è stata seguita dai follower in ogni suo passaggio, commentata addirittura con l’hashtag “San”....

Advertising

repubblica : Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - fanpage : 'Sono un'altra persona, ho iniziato davvero a credere in me'. Abbiamo intervistato #GiuliaStabile, la vincitrice di… - alicexsangiulia : RT @italianews_h24: ?? Ufficiale: Giulia Stabile ora è davvero la più seguita su Instagram tra tutti i ballerini italiani. Un traguardo gi… - karolspoto : RT @MatildeAlberti3: oggi non si è parlato abbastanza di quanto sia bella Giulia Stabile struccata, dico davvero. ?? #Amici20 -