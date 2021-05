Fininvest vende il suo 2% di Mediobanca A comprare è Unicredit | forse per conto di Leonardo Del Vecchio

(Di lunedì 17 maggio 2021)ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in, ossia circa il 2% del capitale, per un controvalore di circa 174 milioni di euro. L’operazione, si legge in una nota, rientra in una logica di “razionalizzazione e di ribilanciamento del proprio portafoglio di investimenti finanziari”. La quota è stata acquistata da un unico operatore finanziario e si tratta di. E’ quanto apprende l’Ansa da fonti di mercato. La domanda è se il gruppo di Piazza Gae Aulenti abbia già un compratore a cui girare il 2% di piazzetta Cuccia. Una delle strade ipotizzate porta al patron di LuxotticaDel, che diè socio e che di, dove è entrato in parallelo con l’uscita dal capitale della banca oggi guidata da Andrea Orcel , è già ...

Advertising

Corriere : Mediobanca, Fininvest esce. La famiglia Berlusconi vende il 2% (a 174 milioni di euro) - ImpieriFilippo : RT @Corriere: Mediobanca, Fininvest esce. La famiglia Berlusconi vende il 2% (a 174 milioni di euro) - Corriere : Mediobanca, Fininvest esce. La famiglia Berlusconi vende il 2% (a 174 milioni di euro) - studiomarzocchi : Ultima Ora: Fininvest esce da Mediobanca, Berlusconi vende il 2% per 174 milioni di euro #economia #italia… - TommasoMestria : Fininvest esce da Mediobanca, Berlusconi vende il 2% per 174 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Fininvest vende

era entrata nella banca d'investimento per la prima volta nel dicembre del 2007 con una quota vicina all'1% entrando in quella occasione anche nel patto di sindacato dell'istituto. Nel ...ha ceduto in data odierna attraverso la piattaforma di Borsa Italiana l'intera partecipazione detenuta in Mediobanca, pari a circa il 2% del capitale sociale dell'istituto, per un ...La holding della famiglia Berlusconi era entrata nel 2007 a Piazzetta Cuccia. L’addio segue una logica di «razionalizzazione e ribilanciamento del portafoglio di investimenti finanziari» ...Fininvest esce da Mediobanca: venduto il 2% per 174 mln. La holding ribilancia il portafoglio. Pronta a diversificare. Unicredit si prende tutta la quota ...