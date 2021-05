Berlusconi, le 10 domande della Corte europea all’Italia sulla condanna del 2013 (Di lunedì 17 maggio 2021) A 8 anni dalla sentenza della Cassazione su Silvio Berlusconi che rese definitiva la condanna per frode fiscale, e che gli costò la decadenza dalla carica di senatore, la Corte europea dei diritti dell'uomo interroga l'Italia: l'ex premier ha avuto un processo equo? Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 17 maggio 2021) A 8 anni dalla sentenzaCassazione su Silvioche rese definitiva laper frode fiscale, e che gli costò la decadenza dalla carica di senatore, ladei diritti dell'uomo interroga l'Italia: l'ex premier ha avuto un processo equo?

