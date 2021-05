Serie A | Parma-Sassuolo | le formazioni ufficiali del match del “Tardini”

(Di domenica 16 maggio 2021) Tutto pronto allo Stadio "" per il derby emiliano.Il derby emiliano trasarà ildelle 18.00 della trentasettesima giornata diA. Al "" in campo una squadra, quella scudata, che cerca di evitare l'ultimo posto in classifica e l'altra, quella neroverde, che deve rispondere alla Roma per tenere in vita le speranze di qualificazione alla Uefa Europa Conference League.DI SEGUITO LE(3-5-1-1): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Sohm, Kurtic, Hernani, Busi; Brunetta; Cornelius.A disposizione: Colombi, Zagaritis, Rinaldi, Balogh, Pellè, Bani, Brugman, Gervinho, Traoré, Camara.Allenatore: D'Aversa.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, ...

Alle 18 appuntamento con- Sassuolo e poi il match serale tra Milan e Cagliari alle 20.45 ( GLI HIGHLIGHTS DELLAA ). Il tabellino di Benevento - Crotone 1 - 1 vedi anche Crotone - Verona ...- Il Sassuolo non vuole smettere di credere nel 7° posto, che vorrebbe dire Conference League, e per farlo dovrà cerare i 3 punti in casa delgià retrocesso. La squadra di De Zerbi, all'ultima al Tardini in questa stagione, cercherà di chiudere al meglio con un Gervinho che dovrebbe farcela in extremis. Per De Zerbi out capitan ...Alle 18 in campo Parma e Sassuolo, di seguito le formazioni ufficiali del match, PARMA: Sepe; Valenti, Bruno Alves, Direckx; Laurini, Sohm, Hernani, Kurtic, Busi; Brunetta, Cornelius.Grande attesa per il derby emiliano che potrebbe significare tantissimo per il Sassuolo, mentre il Parma aspetta ormai solamente la fine della stagione.