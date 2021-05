Bundesliga, Mainz-Borussia Dortmund interrotta per pioggia (Di domenica 16 maggio 2021) Un diluvio si è abbattuto sull’Opel Arena di Mainz rendendo così impraticabile la disputa del match tra la squadra di casa e il Borussia Dortmund per la trentatreesima giornata di Bundesliga 2020/2021. La partita è stata interrotta dall’arbitro all’intervallo e sul risultato di 2-0 per la squadra ospite con le reti di Guerreiro e Sancho. Aggiornamento: La gara è ripresa pochi minuti dopo. Attualmente è in corso il secondo tempo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Un diluvio si è abbattuto sull’Opel Arena direndendo così impraticabile la disputa del match tra la squadra di casa e ilper la trentatreesima giornata di2020/2021. La partita è statadall’arbitro all’intervallo e sul risultato di 2-0 per la squadra ospite con le reti di Guerreiro e Sancho. Aggiornamento: La gara è ripresa pochi minuti dopo. Attualmente è in corso il secondo tempo. SportFace.

