Tragedia a Reggio Emilia, Andrea muore nel sonno a 15 anni 24 ore dopo il nonno

Tragedia a La Brugna, frazione di Casina, nell'Appennino in provincia di Reggio Emilia: Andrea Tonelli è morto a soli 15 anni a causa di un attacco cardiaco che l'ha colpito nel sonno. Il giorno prima era deceduto anche il nonno, Brenno Lolli, 82 anni, dopo una lunga malattia. Ora riposeranno uno accanto all'altro al cimitero.

