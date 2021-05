Juventus-Inter 3-2: Cuadrado tiene vivi i bianconeri (Di sabato 15 maggio 2021) Juventus-Inter 3-2. Con questo risultato i bianconeri superano i neo campioni d’Italia e mantengono ancora vive le speranze di centrare la qualificazione in Champions League. Dopo i due rigori di Ronaldo e Lukaku, Cuadrado riporta i suoi in avanti, poi pareggia il belga, e infine ancora il colombiano per il definitivo 3-2 Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo sorprende tutti schierando Kulusevsky al fianco di Ronaldo in attacco. A centrocampo, ci sono Bentancur e Rabiot con Cuadrado e Chiesa sugli esterni. In difesa, davanti a Szczney, agiscono Danilo, Alex Sandro, Chiellini e De Light. Conte schiera i migliori con Handanovic tra i pali, De Vrji, Skrinjar e Bastoni in difesa. Centrocampo con Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Darmian. In avanti, Lukaku e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021)3-2. Con questo risultato isuperano i neo campioni d’Italia e mantengono ancora vive le speranze di centrare la qualificazione in Champions League. Dopo i due rigori di Ronaldo e Lukaku,riporta i suoi in avanti, poi pareggia il belga, e infine ancora il colombiano per il definitivo 3-2 Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo sorprende tutti schierando Kulusevsky al fianco di Ronaldo in attacco. A centrocampo, ci sono Bentancur e Rabiot cone Chiesa sugli esterni. In difesa, davanti a Szczney, agiscono Danilo, Alex Sandro, Chiellini e De Light. Conte schiera i migliori con Handanovic tra i pali, De Vrji, Skrinjar e Bastoni in difesa. Centrocampo con Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Darmian. In avanti, Lukaku e ...

