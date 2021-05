Genoa-Atalanta 3-4, le pagelle: è festa Champions League per la squadra di Gasperini (Di sabato 15 maggio 2021) L’Atalanta stacca il pass per la Champions League e sarà un’assoluta protagonista anche nella prossima stagione. Dominio della squadra di Gasperini che ha messo in archivio la partita già dopo pochi minuti, niente da fare per il Genoa. Tutti voti altissimi per gli ospiti, è quanto emerso anche dalle pagelle. La gara non è stata mai in discussione, l’Atalanta ha messo al sicuro il match già nel primo tempo con le reti di Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa tanti cambia, in gol Shomurodov. Passano appena due minuti e trova la marcatura Pasalic, al 66? il gol del 2-4 di Pandeva su calcio di rigore e poi quello definitivo ancora di Shomurodov. Finisce 3-4. Genoa-Atalanta, le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 maggio 2021) L’stacca il pass per lae sarà un’assoluta protagonista anche nella prossima stagione. Dominio delladiche ha messo in archivio la partita già dopo pochi minuti, niente da fare per il. Tutti voti altissimi per gli ospiti, è quanto emerso anche dalle. La gara non è stata mai in discussione, l’ha messo al sicuro il match già nel primo tempo con le reti di Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa tanti cambia, in gol Shomurodov. Passano appena due minuti e trova la marcatura Pasalic, al 66? il gol del 2-4 di Pandeva su calcio di rigore e poi quello definitivo ancora di Shomurodov. Finisce 3-4., le ...

Advertising

GabCirilli : La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udi… - Atalanta_BC : ?? Questi gli 11 scelti da mister #Gasperini! ?? Here's our #StartingXI to face Genoa! Presented by @Plus500… - FBiasin : C’è della gente convinta che l’#Atalanta perderà volontariamente contro il #Genoa per motivi che, quanto a complott… - AndreaCordobao : Ciao sono Andrea e ho giocato under 4.5 Atalanta Genoa … ?????? - nicolas_di_bari : RT @SkySport: GENOA-ATALANTA 3-4 Risultato finale ? ? #Zapata (9') ? #Malinovskyi (26') ? #Gosens (44') ? #Shomurodov (49') ? #Pasalic (51'… -