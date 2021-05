I socialisti denunciano D'Alema "Deve ridarci 500mila euro" (Di venerdì 14 maggio 2021) La fondazione europea gli ha fatto causa: anomalo il suo contratto di presidente. Lui s'indigna: "Non è vero" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) La fondazionepea gli ha fatto causa: anomalo il suo contratto di presidente. Lui s'indigna: "Non è vero"

