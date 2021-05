Addio Olimpiadi di Tokyo per Alex Schwazer: il tribunale svizzero non sospende la squalifica (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tribunale federale svizzero ha detto no alla sospensione della squalifica del marciatore azzurro Alex Schwazer. Oggi è arrivato il no alla richiesta di riapertura del processo sportivo e la sospensiva della squalifica di 8 anni comminata dal Tas nell’agosto 2016 durante l’Olimpiade di Rio, chiudendo definitivamente le porte dei Giochi di Tokyo per il marciatore. Il no della Wada e della Federazione internazionale di atletica Il marciatore altoatesino, oro a Pechino 2008 e che inseguiva il sogno di una nuova Olimpiade dopo che gli è stata negata quella di Rio, la settimana scorsa si è visto negare, senza motivazioni, dal Tas di Losanna la sospensiva della squalifica chiesta nel ricorso contro Wada e World Athletics. LEGGI ANCHE Caso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilfederaleha detto no alla sospensione delladel marciatore azzurro. Oggi è arrivato il no alla richiesta di riapertura del processo sportivo e la sospensiva delladi 8 anni comminata dal Tas nell’agosto 2016 durante l’Olimpiade di Rio, chiudendo definitivamente le porte dei Giochi diper il marciatore. Il no della Wada e della Federazione internazionale di atletica Il marciatore altoatesino, oro a Pechino 2008 e che inseguiva il sogno di una nuova Olimpiade dopo che gli è stata negata quella di Rio, la settimana scorsa si è visto negare, senza motivazioni, dal Tas di Losanna la sospensiva dellachiesta nel ricorso contro Wada e World Athletics. LEGGI ANCHE Caso ...

