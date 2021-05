La docu-serie “Corpo di Ballo – L’avventura di Giselle alla Scala” sbarca su Raiplay (Di giovedì 13 maggio 2021) Vola sulle punte la docu-serie Corpo di Ballo – L’avventura di Giselle alla Scala, confermando l’interesse del pubblico di Raiplay per i prodotti culturali, dedicati ai giovani e di racconto della realtà. Corpo di Ballo, disponibile sulla piattaforma Raiplay dal 30 aprile, ha infatti superato le 200mila visualizzazioni. Oltre agli ottimi dati rilevati da Auditel Online, Corpo di Ballo sta ricevendo anche lusinghiere recensioni da parte della stampa generalista e di settore, e da parte degli appassionati attraverso il passaparola sui social. Prodotta da PanamaFilm e Raiplay, in collaborazione con il Teatro alla ... Leggi su domanipress (Di giovedì 13 maggio 2021) Vola sulle punte ladidi, confermando l’interesse del pubblico diper i prodotti culturali, dedicati ai giovani e di racconto della realtà.di, disponibile sulla piattaformadal 30 aprile, ha infatti superato le 200mila visualizzazioni. Oltre agli ottimi dati rilevati da Auditel Online,dista ricevendo anche lusinghiere recensioni da parte della stampa generalista e di settore, e da parte degli appassionati attraverso il passaparola sui social. Prodotta da PanamaFilm e, in collaborazione con il Teatro...

