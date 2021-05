Fiorentina-Napoli: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 13 maggio 2021) Fiorentina-Napoli è in programma per domenica 16 maggio 2021. La gara sarà valida per la 37a giornata del campionato di Serie A Tim. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 direttamente dall’Artemio Franchi di Firenze. Napoli-Udinese 5-1: in volo verso la Champions League Fiorentina-Napoli: come arrivano le squadre? La Fiorentina è reduce dal pareggio esterno per 0-0 contro il Cagliari. I viola sono in un ottimo momento di forma: sono cinque i risultati utili consecutivi collezionati dalla squadra toscana che occupa il tredicesimo posto in classifica a quota 39 punti. La salvezza è dunque ad un passo. Stagione travagliata per la Fiorentina che ha dovuto subire tanti cambi in panchina ma ha potuto fare affidamento su Dusan Vlahovic. La punta serba classe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021)è in programma per domenica 16 maggio 2021. La gara sarà valida per la 37a giornata del campionato di Serie A Tim. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 direttamente dall’Artemio Franchi di Firenze.-Udinese 5-1: in volo verso la Champions League: come arrivano le squadre? Laè reduce dal pareggio esterno per 0-0 contro il Cagliari. I viola sono in un ottimo momento di forma: sono cinque i risultati utili consecutivi collezionati dalla squadra toscana che occupa il tredicesimo posto in classifica a quota 39 punti. La salvezza è dunque ad un passo. Stagione travagliata per lache ha dovuto subire tanti cambi in panchina ma ha potuto fare affidamento su Dusan Vlahovic. La punta serba classe ...

Advertising

pisto_gol : Nelle ultime 23 giornate: Inter 58???? Atalanta 53 Napoli 49 Juventus 48 Lazio 46 Mila… - GoalItalia : Juve-Inter e Fiorentina-Napoli: un film già visto ?? Nel 2018 ci si giocava lo Scudetto, oggi c'è in palio la Cham… - lbertozzi : Briga por Champions: 2) Atalanta 75 (Genoa f, Milan c) 3) Milan 75 (Cagliari c, Atalanta f) 4) Napoli 73 (Fiorenti… - Mqryo : @ZZiliani Il Napoli a Firenze sarà la partita più difficile della storia del calcio napoli. Non per la fiorentina,… - vivereinbilico : Ma i tifosi della Juve che stanno dicendo che il Torino ieri si è rifiutato di giocare per andare solo contro lo… -