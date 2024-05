La viticoltura alla prova del global warming Le alternative all’irrigazione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 9 maggio 2024) La vite è caratterizzata da una resilienza climatica elevata che gli ha consentito di attraversare la storia di tutte le grandi civiltà e di adattarsi per la sua variabilità genetica alle condizioni ambientali più disparate. Ilattuale sta mettendo a duratutte le viticolture mondiali, soprattutto dal punto vista dei fabbisogni idrici. Oltre alle tecniche di ottimizzazione, risparmio, conservazione delle risorse idriche e di gestione dei suoli, è necessario progettare i nuovi vigneti, non per essere irrigati, ma per produrre uva di qualità con un minor consumo idrico. L’utilizzo dell’irrigazione di soccorso nella storia Uno sguardo al passato ci consente di ripensare al concetto di vocazionalità viticola, in funzione dei modelli produttivi che nel tempo si sono evoluti passando dalle forme di ...