Bike to Work - fino a 30 euro al mese per chi va al lavoro in bicicletta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il traffico nelle grandi città sta diventando sempre più congestionato, rendendo gli spostamenti in auto sempre più difficili. Per questo motivo, molte amministrazioni comunali stanno lavorando per incentivare i cittadini ad adottare forme di mobilità alternative. Firenze, ad esempio, ha recentemente annunciato l’introduzione di incentivi dedicati all’uso dellaattraverso l’iniziativa “Pedala, Firenze ti premia“. Il progetto del comune mira a promuovere l’utilizzo della bici in sostituzione delle auto per gli spostamenti in città, offrendo un contributo mensile e bonus aggiuntivi tramite il kit Pine un’app dedicata. L’iniziativa sarà valida a partire dal prossimo 03 giugno, in occasione della Giornata Mondiale della, e si protrarràal 2 giugno del 2025.to ...