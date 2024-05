Juventus, per Thiago Motta serve una rivoluzione: solo in 4 perfetti per il suo gioco - juventus, per thiago Motta serve una rivoluzione: solo in 4 perfetti per il suo gioco - I tifosi della juventus si mettano l`anima in pace, soprattutto quelli che in curva si sono esposti per la permanenza di Massimiliano Allegri in panchina. La scelta.

Agresti: 'La fine del rapporto tra Allegri e la Juve sarà sancito da esonero mascherato' - Agresti: 'La fine del rapporto tra Allegri e la Juve sarà sancito da esonero mascherato' - Il giornalista sportivo Romeo Agresti è stato ospite come di consueto alla trasmissione Twitch Juventibus e parlando di quello che potrebbe essere il futuro tra juventus e Massimiliano Allegri ha ...

Calciomercato Napoli, Calafiori vecchio obiettivo di De Laurentiis - Calciomercato Napoli, Calafiori vecchio obiettivo di De Laurentiis - Nella gara d'andata fu protagonista in negativo del fallo di mano che decretò il rigore poi fallito da Osimhen. Da allora, però, Riccardo Calafiori ne ha fatta di strada sotto ...