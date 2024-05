Donna di 79 anni tenta di lanciarsi dal 4 piano - salvata dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoProvvidenziale l’intervento dei poliziotti delle Volanti della Questura di Taranto, che nel pomeriggio di oggi 9 maggio, hanno tratto in salvo un’anziana di 79che voleva mettere fine alla sua vita, lanciandosi dal 4della propria abitazione. I fatti sono avvenuti al quartiere Tamburi tra via Fogazzaro e via Foscolo. Laaveva portato una sedia in balcone e vi era salita sopra con l’intento di. Diversi residenti e il marito della stessa in strada hanno subito dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto, su segnalazione della sala operativa sono immediatamente giunte due volanti della questura che hanno dapprimato di tranquillizzare lastrada, poi hanno raggiunto la palazzina e hanno ...