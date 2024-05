Bimbo di 7 mesi trovato morto in casa dai genitori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una tragedia ha scosso la tranquilla Ischia, con la scoperta del corpo senza vita di un neonato di soli 7nella tarda serata di ieri, 8 maggio. Il piccolo è stato rinella sua culla, e ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano. La madre del neonato è stata colei che ha lanciato l’allarme, rendendosi conto che il suo bambino non respirava. I soccorsi sono stati immediatamente chiamati, ma purtroppo ogni sforzo per salvare la vita del piccolo è stato inutile. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Rizzoli”, il neonato è stato sottoposto a tentativi di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Salma sotto sequestro, si indaga sulle cause della morte La salma del neonato è stata posta sotto sequestro e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Napoli, è stata ordinata l’autopsia per ...