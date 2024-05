Attenzione alla nuova truffa via email che promette rimborsi fiscali Le raccomandazioni dell’Agenzia delle Entrate

Il rischio truffa per i cittadini è sempre in agguato. Massima alle rta contro comunicazioni truffaldini inerenti a fantomatici rimborsi . Non c’è tregua per i cittadini per quel che riguarda la possibilità di cadere vittime di una specifica truffa. ...

Mail con logo del Governo per rimborso fiscale, ma è una truffa. L'allarme dell'Agenzia delle Entrate. Come riconoscerla - Mail con logo del Governo per rimborso fiscale, ma è una truffa. L'allarme dell'Agenzia delle Entrate. Come riconoscerla - Ancora un tentativo di phishing. L'Agenzia delle Entrate mette in guardia contro una nuova falsa comunicazione via e-mail che cerca di attirare l’attenzione dei destinatari sfruttando il tema dei ...

Se avete ricevuto solleciti di pagamento per bollette via SMS a nome di Enel Energia, fate attenzione! - Se avete ricevuto solleciti di pagamento per bollette via SMS a nome di Enel Energia, fate attenzione! - Allarme truffe via SMS su bollette Enel: consumatori bersaglio di richieste esorbitanti non giustificate e email con fantomatici rimborsi ...

Alluvione: Figliuolo, spero Governo decida su beni mobili - Alluvione: Figliuolo, spero Governo decida su beni mobili - "Il governo ha già erogato tramite la Protezione civile 105 milioni di euro per 24mila famiglie", spiega Figliuolo che ora punta ad accelerare con la ricostruzione ...