Vaccini, Figliuolo alle Regioni: «Prenotazioni anche per i 40enni da lunedì» (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì le Regioni potranno vaccinare liberamente anche i quarantenni. Alcune lo avevano già previsto, anche al di fuori delle categorie con cui si era partiti (insegnanti e forze... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalepotranno vaccinare liberamentei quarantenni. Alcune lo avevano già previsto,al di fuori delle categorie con cui si era partiti (insegnanti e forze...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il commissario Figliuolo alle Regioni: 'Da lunedì prenotazioni anche per over 40' #pfizer - repubblica : ?? Vaccini, il commirrario Figliuolo scrive alle Regioni: 'Da lunedi' via alle prenotazioni per i quarantenni' - sole24ore : #Pfizer:?rispettare i 21 giorni tra le due dosi di #vaccino. Come si muovono le Regioni e quali indicazioni sono ar… - lucabattanta : RT @interrisnews: La possibilità è rivolta ai nati fino al 1981 - interrisnews : La possibilità è rivolta ai nati fino al 1981 -