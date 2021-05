Focolaio COVID in una RSA in Irpinia, blitz dei NAS: scattano i deferimenti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Al termine degli accertamenti avviati dai Nas a seguito della diffusione di un Focolaio di infezione da COVID-19 all’interno di una RSA ubicata nell’Avellinese, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria il titolare, il direttore sanitario ed il gestore del servizio di assistenza dei degenti della struttura ricettiva, ritenuti responsabili di non avere assicurato la formazione del personale sanitario e di non aver fornito validi dispositivi di protezione individuale. Agli stessi e’ stata inoltre contestata la mancata predisposizione di idonee misure organizzative previste dai protocolli sanitari, causando una rapida diffusione dell’infezione che ha interessato tutti i pazienti, gli operatori sanitari e i dipendenti della struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Al termine degli accertamenti avviati dai Nas a seguito della diffusione di undi infezione da-19 all’interno di una RSA ubicata nell’Avellinese, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria il titolare, il direttore sanitario ed il gestore del servizio di assistenza dei degenti della struttura ricettiva, ritenuti responsabili di non avere assicurato la formazione del personale sanitario e di non aver fornito validi dispositivi di protezione individuale. Agli stessi e’ stata inoltre contestata la mancata predisposizione di idonee misure organizzative previste dai protocolli sanitari, causando una rapida diffusione dell’infezione che ha interessato tutti i pazienti, gli operatori sanitari e i dipendenti della struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

