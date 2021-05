Coronavirus, accordo Uber-Casa Bianca: passaggi gratis verso gli hub vaccinali per frenare il calo. In Olanda dopo l’addio al coprifuoco, ripartono palestre e sex worker (Di mercoledì 12 maggio 2021) USA EPA/Chris Kleponis Il presidente americano Joe BidenViaggi gratis per gli 80mila hub vaccinali negli Usa La Casa Bianca ha stretto un accordo con i due principali servizi di trasporti privati, Uber e Lyft, per offrire passaggi gratuiti agli americani che dovranno raggiungere gli hub vaccinali. Come anticipato dal Wall street journal, l’obiettivo dell’amministrazione Biden è di somministrare i vaccini anti Covid per il 70% degli adulti entro il 4 luglio, cercando di contrastare il calo delle somministrazioni giornaliere che sta rallentando la campagna nazionale sui vaccini. In un comunicato, la Casa Bianca ha spiegato che la funzione sulle app delle due piattaforme sarà disponibile entro due ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) USA EPA/Chris Kleponis Il presidente americano Joe BidenViaggiper gli 80mila hubnegli Usa Laha stretto uncon i due principali servizi di trasporti privati,e Lyft, per offriregratuiti agli americani che dovranno raggiungere gli hub. Come anticipato dal Wall street journal, l’obiettivo dell’amministrazione Biden è di somministrare i vaccini anti Covid per il 70% degli adulti entro il 4 luglio, cercando di contrastare ildelle somministrazioni giornaliere che sta rallentando la campagna nazionale sui vaccini. In un comunicato, laha spiegato che la funzione sulle app delle due piattaforme sarà disponibile entro due ...

