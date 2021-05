Matteo Bassetti, il primario ospite in diverse trasmissioni tv, rivela quanto guadagna (Di martedì 11 maggio 2021) Matteo Bassetti è uno dei virologi più apparsi in televisione. Ma quanto guadagna? Lo svela lui stesso, e risponde alle critiche per la sua popolarità Matteo Bassetti, quanto guadagna il virologo per andare in tv? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021)è uno dei virologi più apparsi in televisione. Ma? Lo svela lui stesso, e risponde alle critiche per la sua popolaritàil virologo per andare in tv? su Notizie.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Ma quindi il razzo cinese che doveva schiantarsi nel sud Italia si è schiantato alle Maldive. Le previsioni erano s… - La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Se ti do un vaccino lo prendi e basta, non esiste che si possa sce… - LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'Gli ospedali si svuotano, questo è il dato importante. Il coprifuoco non ha basi scientifiche, è… - monica603277441 : LA VISIBILITA' NON HA PREZZO, QUESTO GIA' GUADAGNA BENE E NON NE AVRA' SICURAMENTE BISOGNO..DOPODICHE' ENTRANO I GA… - PasquaTroiano40 : RT @stanzaselvaggia: Ma quindi il razzo cinese che doveva schiantarsi nel sud Italia si è schiantato alle Maldive. Le previsioni erano stat… -