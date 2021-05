Vaccino AstraZeneca solo per gli over 60? Ecco cosa succede in Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Vaccino AstraZeneca è raccomandato per gli over 60 ma in realtà è stato autorizzato sin da subito per tutte le persone dai 18 anni in su. Il Vaccino AstraZeneca è raccomandato per gli over 60 ma in realtà è stato autorizzato sin da subito per tutte le persone dai 18 anni in su. Attualmente in Italia il Vaccino AstraZeneca viene somministrato prevalentemente alle persone che hanno superato i 60 anni ma, come la stessa circolare del Ministero datata 7 aprile 2021, il Vaccino “E’ approvato dai 18 anni in su, ma raccomandato per gli over 60”. Si tratterebbe dunque di una raccomandazione e per quanto riguarderebbela seconda dose, sempre la circolare aggiunge che “In virtù dei dati ad oggi disponibili, ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilè raccomandato per gli60 ma in realtà è stato autorizzato sin da subito per tutte le persone dai 18 anni in su. Ilè raccomandato per gli60 ma in realtà è stato autorizzato sin da subito per tutte le persone dai 18 anni in su. Attualmente inilviene somministrato prevalentemente alle persone che hanno superato i 60 anni ma, come la stessa circolare del Ministero datata 7 aprile 2021, il“E’ approvato dai 18 anni in su, ma raccomandato per gli60”. Si tratterebbe dunque di una raccomandazione e per quanto riguarderebbela seconda dose, sempre la circolare aggiunge che “In virtù dei dati ad oggi disponibili, ...

