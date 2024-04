CALCIO ECCELLENZA Leon-San Pellegrino In gioco il ranking

Un’altra occasione persa per la Leon “tradita“ ancora una volta dalla sua fragilità difensiva e non certo dalla prolificità delle punte. Bonseri fa una doppietta, segna anche Pelle ma tre reti non bastano per fare bottino pieno a Treviglio. Finisce 3-3, il Sondrio perde clamorosamente contro il ...

Nuovo stop, questa volta imprevisto, per la Massese che questa domenica non scenderà in campo così come tutte le altre squadre del girone A di Eccellenza Toscana. Il campionato si fermerà per commemorare il compianto Mattia Giani, il giovane calciatore del Castelfiorentino deceduto lunedì dopo ...

Si fermerà per una Domenica solo il campionato di Eccellenza Toscana, per quanto riguarda il girone A, dopo la tragica morte sul campo del giocatore Mattia Giani del Castelfiorentino. Niente partite dunque Domenica 21 aprile per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana. Due ...

Continua il momento negativo della Forza e Coraggio che infila la settima sconfitta consecutiva al 4-1 al ‘Cimma’ con l’Athletic Club Albaro quinta Forza del campionato. Il risultato comunque è troppo pesante per l’equipe di Stefano Sora che per un’ora ha retto bene il confronto con i più forti ...

L’ultimo turno di Eccellenza (ora ne mancano tre) ha detto molte cose. Non definitive, ma importanti. Sopra e sotto. Sopra, nel girone A, che l’Ardor Lazzate resta in corsa per il secondo posto dopo la vittoria 2-0 contro il Casteggio grazie alle reti di Zefi e del bomber Giangaspero (nella ...

