Il centro abitato più a Nord del mondo? Longyearbyen È da lì che partirà il viaggio di iO Donna 29 luglio-4 agosto alle isole Svalbard - in compagnia del vicedirettore Mario Cinelli

Montelupo Fiorentino (Firenze), 2 aprile 2024 – Attraversano la strada disinvolti e fieri, si voltano per osservare l’auto che passa di fianco e poi riprendono a correre dentro la rotonda. Il video è diventato virale sulla pagina di ’Welcome to florence’ e immortala la giratina notturna di due ...

Un’altra mattina di traffico sulla E45. A causa di un giunto deteriorato, la SS 3 "Bis Tiberina" è stata temporaneamente chiusa in direzione Ravenna, a Pieve Santo Stefano. L’Anas ha subito comunicato la chiusura temporanea del tratto ha inviato nella giornata di ieri operai per sistemare la ...

Conselice (Ravenna), 19 marzo 2024 – “Il piano proposto costituisce un'efficace iniziativa per la mitigazione del rischio di allagamenti in area urbana in occasione di eventi temporaleschi particolarmente intensi. Tuttavia, non può essere considerato come soluzione risolutiva a fenomeni analoghi a ...

Pubblicato il 17 Marzo, 2024 Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un incidente nel Salento. Un violento Scontro tra auto e moto si è verificato nel pomeriggio di oggi nel pieno centro abitato di Tricase. Lo schianto frontale tra i due mezzi è andato in scena in ...

Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Sarebbe da ricercarsi in una vendetta trasversale il movente del gesto sconsiderato che avrebbe spinto tre giovani palagonesi, tutti tra i 23 ed i 25 anni, già noti agli inquirenti, a compiere nel cuore della notte del 3 marzo scorso, un attentato in piena regola. ...

