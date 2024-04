Report stasera | anticipazioni puntata 28 aprile 2024 | Marmo di Carrara - scafisti e università

Il premier albanese Edi Rama, insiste contro Report per l’inchiesta sui due centri per migranti e i loro costi. Dopo aver chiamato il dirigente della tv pubblica Paolo Corsini si dice «Pronto a partecipare alla prossima puntata di Report, a condizione che il mio intervento sia fatto in diretta, ...

Continua a leggere>>

Dichiarazioni furiose ai giornali albanesi, un lungo post sui social e una telefonata al dirigente della Rai. È un vero e proprio attacco a Report quello del premier albanese Edi Rama. La trasmissione di Sigfrido Ranucci si è occupata dell’intesa sui migranti tra Roma e Tirana, spiegando come tra ...

Continua a leggere>>

Roma, 24 aprile 2024 – Scontro tra il premier albanese Edi Rama e la trasmissione Report per il servizio della trasmissione di Rai 3 sull'accordo tra Italia e Albania per i centri di accoglienza per i migranti. "Mia nonna che mi ha insegnato l'italiano mi diceva spesso che errare è umano ma ...

Continua a leggere>>

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 21 aprile 2024 su Rai 3 Questa sera, domenica 21 aprile 2024, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in ...

Continua a leggere>>

Domenica 21 aprile 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali. La puntata di Report di domenica 21 aprile 2024 sarà dedicata a tre ...

Continua a leggere>>