Messa in tv domenica 28 aprile | programma - orar - canale e diretta streaming

(Di domenica 28 aprile 2024) Il, glii e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di28. Sono previsti numerosi appuntamenti trasmessi durante la giornata in tv per quanto concerne le messe. Alle ore 9:50, lasarà visibile insu Rai Uno. Garantita inoltre lasu Rai Play. Su5, invece, laverrà trasalle ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) i fedeli avranno l’opportunità di seguire le celebrazioni alle ore 8:30, 10 e 19., infine, a portata di ...

Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate de "La Promessa ", la soap opera di produzione spagnola in onda su Canale 5 da lunedì 29 aprile venerdì 3 maggio 2024 , a partire dalle 16.40. Questa settimana è prevista una puntata eccezionale per mercoledì 1° maggio , con un inizio fissato per le 14.10... Continua a leggere>>

Il programma , gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di domenica 28 aprile . Sono previsti numerosi appuntamenti trasmessi durante la giornata in tv per quanto concerne le messe. Alle ore 9:50, la Messa sarà visibile in diretta su Rai Uno. Garantita inoltre la diretta ... Continua a leggere>>

Messa in tv 28 aprile 2024 , dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari , luogo , streaming , diretta, programma, Canale , a che ora, Tv2000 dove vedere la Messa in tv oggi, domenica 28 aprile 2024 ? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo ... Continua a leggere>>

A Genova la fiera di Santa Zita: ecco le strade interessate - Le modifiche alla viabilità in occasione della Fiera di santa Zita per domenica 28 aprile. Divieto di transito e di sosta per l’intera giornata: in via santa Zita nel tratto compreso tra piazza Paolo ...

Continua a leggere>>

Ascensore in stazione. Installazione rimandata - I lavori all’impianto erano stati promessi per la metà del mese. Vano di cemento ancora vuoto, nessuna traccia della messa in opera.

Continua a leggere>>

Nell'undicesimo anniversario della scomparsa del - I figli e i nipoti lo ricordano con grande affetto e rimpianto. Una Santa messa in memoria, verrà celebrata domani lunedì 29 aprile alle ore 16,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Agostino.

Continua a leggere>>