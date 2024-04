Arenzano - allarme per tre sub che non riemergono dopo visita al relitto della Have - trovati sani e salvi

(Di domenica 28 aprile 2024) Paura adper tre subacquei che non sono riemersiunaguidata sui fondali che ospitano iln, la petroliera che si è inabissataun incendio nell'aprile del 1991. Per salvarli si sono mobilitati i soccorsi con il timore di non fare in tempo: sono partiti i vi

arenzano, paura per tre sub durante un’immersione sulla Haven. Arrivano i soccorsi ma loro riemergono da soli - Dispiegamento di forze quando è scattato l’allarme perché non erano tornati in superficie: oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco, sono accorsi ...

Continua a leggere>>

Spende tutto in alcool e scoppia la lite, accoltellato: indagata la compagna - GENOVA - "No, non sono stata io": queste le prime parole della compagna ai carabinieri, dopo che il partner è stato trovato accoltellato e privo di sensi su una panchina di via Calamandrei nel quartie ...

Continua a leggere>>

arenzano: stazione libera da barriere architettoniche, grazie al difensore civico Cozzi - Il garante dei diritti dei cittadini ha sollecitato RFI a sfruttare un'area dismessa per realizzare un ingresso senza gradini ...

Continua a leggere>>