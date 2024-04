Inter-Torino - Juric sostituisce lo squalificato Linetty | la formazione – TS

Domani alle ore 12.30 si gioca Inter-Torino, la partita che precede la festa Scudetto di Milano. Ivan Juric fa all-in in attacco, la probabile formazione. probabile formazione – Inter-Torino in programma domani alle 12.30, la squadra di Simone Inzaghi è pronta alla festa. Il tecnico darà spazio a ...

Continua a leggere>>

Domani Inter-Torino, partita valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Al Meazza, i granata vanno alla ricerca di punti contro i nuovi campioni d’Italia. Juric mette due punte e Solo un ex dal 1?, l’altro in panchina. GRANATA ALL’ASSALTO ? Meno uno a Inter-Torino, sfida che si ...

Continua a leggere>>

Fabio Galante, ex difensore di Inter e Torino, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida tra le due squadre Fabio Galante, ex difensore di Inter e Torino, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida tra le due squadre. Le sue dichiarazioni: TORINO – «Ovviamente la partita per il Toro ha un ...

Continua a leggere>>

Juric parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino, match valido per la trentaquattresima giornata di campionato. Juric IN conferenza ? Domani, sabato 27 aprile, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’incontro per i media con il tecnico Ivan ...

Continua a leggere>>