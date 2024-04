Dilettanti Eccellenza - bagarre salvezza

(Di domenica 28 aprile 2024) Oggi in campo l’ultima dicon la Civitanovese che può volare in D mentre in coda èper la: Atletico Azzurra Colli-Castelfidardo, Civitanovese-Jesina, Ksport Montecchio-Chiesanuova, Urbino-Osimana, Maceratse-Monturano, Montegiorgio-Tolentino, Montegranaro-Sangiustese, Urbania-Montefano. Promozione B: Appignanese-Potenza Picena 0-1, Atletico Cenotbuchi-Matelica 4-3, Aurora Treia-Cluentina 2-0, Casette Verdini-Elpidiense Cascinare 0-0, Corridonia-Porto Sant’Elpidio 2-2, Monticelli-Palmense 0-1, Sangiorgese-Palmense 5-2, Trodica-Vigor Castelfidardo 2-0. Promosso: Matelica. Playoff: Atletico Centobuchi-Corridonia; Vigor Castelfidardo-Trodica. Playout: Appignanese-Aurora Treia. Retrocesse: Rapagnano e Potenza Picena Prima Categoria. Girone C: Portorecanati-Pinturetta 5-1 Girone D: ...

eccellenza, il Sambiase chiude la stagione con lo Scalea - Lamezia Terme – Ultimo valzer anche per il Sambiase, che domani chiuderà ufficialmente la sua incredibile stagione al “Gianni Renda”, per quella che, a prescindere dal risultato, si preannuncia un’alt ...

eccellenza, la Jonica Fc capitola in casa con il Modica. L’ultimo treno per i play off si chiama Paternò - La delusione è tanta, perché tanta era la fiducia in un risultato positivo. E invece la Jonica Fc ha perso malamente per 2 a 0 in casa nello scontro diretto con il Modica, il big match della penultima ...

Calcio eccellenza. Doppio successo per Calolzio e Brianza Olginatese - Doppia vittoria per Brianza Olginatese e Calolziocorte che si portano a casa altri tre punti fondamentali per la corsa salvezza in eccellenza ...

