Lavori in casa - ecco tutte le detrazioni da inserire nel 730 La lista

Le detrazioni per i Lavori in casa rimangono sempre in primo piano nella lista delle spese che riducono l’Irpef. Nel modello 730/2024 viene introdotto lo spalma-crediti per le spese del Superbonus 2022, consentendo di detrarre tali costi in 10 rate. La dichiarazione comprende anche il bonus del 75% ...

Continua a leggere>>

Le detrazioni per i Lavori in casa rimangono sempre in primo piano nella lista delle spese che riducono l’Irpef. Nel modello 730/2024 viene introdotto lo spalma-crediti per le spese del Superbonus 2022, consentendo di detrarre tali costi in 10 rate. La dichiarazione comprende anche il bonus del 75% ...

Continua a leggere>>

Napoli, 22 aprile 2024 – Il clan dei Casalesi infiltrato negli appalti del Pnrr con una società di Roma impegnata nelle gare pubbliche e risultata poi fittizia. Un’azienda-clone per aggirare le norme antimafia per cui è scattato un sequestro preventivo d'urgenza per fermarne tutti gli affari, tra ...

Continua a leggere>>

A giugno partirà il cantiere per la realizzazione della nuova Casa della comunità di Terranuova Bracciolini. Lo ha annunciato Stefania Magi(nella foto a destra), direttrice della zona distretto della Asl Toscana Sud Est in occasione dell’inaugurazione del nuovo padiglione della Crt in via ...

Continua a leggere>>

Sono in partenza altri lavori imponenti a beneficio della basilica della Santa Casa, anche in vista del Giubileo 2025. Come conferma una deliberazione della giunta regionale, è stato approvato l’intervento per il complesso monumentale del santuario per un importo pari a sette milioni e ...

Continua a leggere>>