Dbrs conferma il rating dell’Italia Per fortuna ci sono Pnrr e grandi opere

(Di domenica 28 aprile 2024) A dieci giorni di distanza da Standard & Poor’s anche l’agenziaMorningstar promuove i conti, e quindi il Def di Giancarlo Giorgetti, puntando il dito contro il disastro contabile Superbonus voluto dal primo governo di Giuseppe Conte. La pagella anche nel caso di, che è la più piccola dei quattro signore dela cui è appesa tutta la comunità finanziaria internazionale, è BBB (high) con trend stabile. Ma appunto come aveva già fatto S&P (“BBB” e previsioni “stabili”), ancheavverte che l’incentivo immobiliare voluto dal capo dei Cinquestelle ha avuto un “impatto maggiore del previsto” in termini di crediti di imposta. Fino appunto a scavare una voragine e a un deficit pari al 7,4% del Pil. Un disastro contable, considerando che le stime ...

