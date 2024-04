(Di domenica 28 aprile 2024) Improvvisamente, un gruppo di ragazzini, peraltro dotati di belle tute da fighetti, si affaccia alla porta del McDonald's vicino a piazza Duomo e corre addosso come un nugolo di uccellini fuori di testolina contro i rappresentanti della Brigata Ebraica

La carica islamica degli antisemiti - Quei ragazzini non sono però artigiani di Lecco come il fidanzato di Lucia accorso a Milano per salvarla. Sono cuccioli di padri islamici allevati nelle periferie, extracomunitari italici, incolpevoli ...

