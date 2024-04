Domenica In ospiti del 28 aprile - da Kabir Bedi al video con Maria Esposito di Mare Fuori

Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di domenica 28 aprile. Sono previsti numerosi appuntamenti trasmessi durante la giornata in tv per quanto concerne le messe. Alle ore 9:50, la Messa sarà visibile in diretta su Rai Uno. Garantita inoltre la diretta ...

Continua a leggere>>

Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario per la giornata di oggi, domenica 28 aprile. Molteplici gli appuntamenti dedicati ai fedeli della Chiesa cattolica che saranno disponibili in televisione nel corso della giornata. Alle ore 9:50, la Messa verrà trasMessa in diretta ...

Continua a leggere>>

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 28 aprile 2024. Ariete “Jerry, non dobbiamo pretendere la Luna, abbiamo già le Stelle!” - esclamava Bette Davis nel film ...

Continua a leggere>>

Dopo un centinaio di giorni l’equipaggio avvistò i primi atolli delle Tuamotu. Alla fine l’imbarcazione si infranse sulla barriera corallina di Raroia: i naufraghi tornarono a casa sani e salvi

Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, domenica 28 aprile 2024. Avellino –Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, ...

Continua a leggere>>